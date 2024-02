Totem GTAmodificata | la splendida artigianale italiana eroga 810 CV e costa 1 | 1 milioni – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non c’è solo la Kimera EVO38 a far cadere a terra la mandibola dei visitatori del Salone di Ginevra 2024: alla kermesse svizzera, infatti, brilla pure la stella della, altra vettura(squisitamente) prodotta in Italia, dallaAutomobili. La vettura costituisce un’evoluzione estrema della GT Super, presentata qualche mese fa. La GTAm, che sta per Gran Turismo Alleggerita Modificata, pesa circa 200 kg in meno del modello da cui deriva, per un totale di 1.095 kg a secco. Il suo motore bi-turbo di 3,2 litri di cilindrata è stato ingegnerizzato da Italtecnica Engineering e si candida a essere il V6 più leggero mai costruito, pesando appena 165 kg: l’unità810 CV (e 730 Nm di coppia motrice), circa 200 in più rispetto al V6 2.8 biturbo della GT Super. ...