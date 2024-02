Tossicodipendenti prestanome del clan per 5 euro al giorno | 7 arresti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiErano intestate ae disoccupati, a cui la camorra dava 5alper fare da, alcune agenzie di scommesse utilizzate per riciclare i proventi illeciti frutto di scommessedestine e delle estorsioni: è quanto emerso dalle indagini dei finanzieri di Castellammare di Stabia (Napoli), coordinate dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata (comandante colonnello Gennaro Pino) e dalla DDA, che hanno consentito di arrestare sette presunti appartenenti alD’Alessandro e di sequestrare sei attività commerciali tra internet-point e agenzie di scommesse tra Castellammare e Sant’Antonio Abate, dove sono stati anche trovati totemdestini per effettuare le puntate. Le accuse a vario titolo contestate dagli ...

