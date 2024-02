Torna “Moviemov” | il cinema italiano alla conquista di Bangkok

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo tre edizioni solo online causa Covid,in presenza. Ilsbarca a. Appuntamento in Thailandia dal 27 febbraio al 1 marzo, con l’obiettivo di promuovere la qualità del nostro audiovisivo nel mercato del Sud-Est asiatico. “C’è molta attesa, soprattutto tra i giovani. Il programma quest’anno è molto forte”, ha spiegato al Fatto Quotidiano Goffredo Bettini, ideatore della manifestazione, giunta al tredicesimo anno. Si parte con il film campione d’incassi C’è ancora domani di Paola Cortellesi, introdotto da uno degli attori, Vinicio Marchioni. In cartellone troviamo anche Io Capitano di Matteo Garrone, che rappresenterà l’Italia agli Oscar. E ancora Comandante di Edoardo De Angelis, L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano, Mixed by Erry di Sidney Sibilia, Mia di ...

