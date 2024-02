Torino | oggi nuovi esami per Lovato

Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Roma-Torino , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024: ecco di ... (sportface)

In dieci anni Torino ha cambiato pelle: scomparse le industrie, ma anche i negozi sotto casa: Un 3,5% in più per la quota sanitaria della tariffa pagata dalla Regione nelle rette ...virgilio

Commissariamento Juventus: “Fatti gravi sul controllo e sul bilancio”: Però mi hanno guardato come fossi un marziano…”. “Non è cambiato nulla rispetto alla vecchia gestione – aggiunge l’azionista della Juventus – Il bilancio su cui la Procura di Torino ha fatto le sue ...calciomercato

Gru di via Genova, oggi riprende il processo: saranno presenti anche i familiari delle vittime delle altre stragi in Italia: "Sono sempre di più i parenti impegnati nelle battaglie per ottenere giustizia! Riprende questa mattina alle 9 presso il Tribunale di Torino (all'interno dell'aula 41) il processo per il crollo della ...torinoggi