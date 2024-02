Torino | Cairo ha deciso | tutto su Musso | cifre e dettagli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilhadi cambiare il portiere nella prossima stagione. Milinkovic-Savic non dà garanzie e potrebbe essere ceduto in estate,...

A Torino si interrogano quale sarà il futuro di Ivan Juric? A Cairo non interessa ma ai tifosi sì e la dimostrazione al Filadelfia è un segnale A Torino si ... (calcionews24)

Le parole di Ivan Juric , allenatore del Torino , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa ... (calcionews24)

Alla vigilia di Torino -Lazio, recupero della 21a giornata di campionato, il tecnico granata Ivan Juric ha presentato la partita in conferenza... (calciomercato)

Il Torino è a caccia di un nuovo portiere. Il primo obiettivo è Musso, l'alternativa Gollini: I problemi palesati di recente da Vanja Milinkovic-Savic hanno accelerato un'idea già presente nella squadra mercato del Torino, quella di andare ad acquistare un nuovo portiere in estate. Leggendo le ...torinogranata

Juve, le ultime da Torino in vista del Napoli: sorpresa Kean, cinque gli assenti: Allenamento in corso alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri, con la seduta aperta al pubblico, su invito, e ai media. Presenti circa 400 tifosi bianconeri, che possono rivedere dal ...tuttonapoli

TUTTOSPORT - Torino su Gollini, il Napoli non lo riscatterà dall'Atalanta: Il Torino di Urbano Cairo, secondo quanto riporta il quotidiano TuttoSport, avrebbe messo nel mirino Pierluigi Gollini. Pierluigi Gollini è stato protagonista di buone prestazioni quando Alex Meret ...areanapoli