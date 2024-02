Torino | Buongiorno è recuperato

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – I fantallenatori e i tifosi delattendevano il ritorno di Alessandro, che ora è pronto a mettersi a disposizione di mister Ivan Juric. Dopo le ultime settimane nelle quali il difensore è stato fermo in infermeria a causa dell’infortunio alla spalla rimediato nella gara di Cagliari,è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo e vuole riprendere a essere il leader difensivo in campo del. Alessandrosta bene: dopo la terapia conservativa e l’ennesimo ok dai medici, ha concluso il piano di recupero aumentando il carico di lavoro. E’ dunque passato dal lavoro personalizzato al lavoro in gruppo: ovazione ieri tra i compagni, con cui ha subito spinto forte. Quindi sabato, quando ilsarà impegnato in casa contro la ...