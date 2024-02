Todde presidente della Sardegna | il centrosinistra | “Serve unità”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilgrida vittoria per Alessandra, diventata la nuovaRegione. “Sono molto felice. La vittoria straordinaria di Alessandraè il segno di un nuovo vento che inizia a soffiare dallae che si potrà diffondere in tutta Italia”. Sono le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al CorriereSera, pronunciate quando la vittoriasua candidata è ormai certa. (Ansa Foto) – notizie.comQuellagrillina Alessandranon è solo la vittoria del, ma anche quella “di tutti gli italiani che non hanno mai creduto alle facili promesse di Giorgia Meloni e di quelli che in buona fede ci avevano ...

Corrado Augias contro Giorgia Meloni dopo il comizio in Sardegna: "Deplorevole, non può deridere antifascismo": “La nostra presidente Meloni si comporta come fosse ancora una piccola ... regionali in Sardegna è arrivato a seguito di un lunghissimo spoglio: Alessandra Todde ha festeggiato nel suo comitato ...notizie.virgilio

Todde e la moratoria sull’eolico, il ministro Pichetto: «Dobbiamo trovare una mediazione»: Questa la volontà della neo presidente della Regione Alessandra Todde, espressa chiaramente nella sua prima conferenza stampa dopo la vittoria elettorale. Un tema, quello dell’assalto eolico all’Isola ...unionesarda

E che vinca il migliore... i fantasmi della politica e la dolorosa rassegnazione: Todde, senza voler rovinare la festa a nessuno (leggi Schlein ... dal fuoco amico del 4-5% di voto disgiunto per una lista di destra e per Renato Soru come presidente (che così ha rubato non solo a ...lagazzettadelmezzogiorno