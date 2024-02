Tlc | inchiesta su frode servizi a pagamento | coinvolta Tim | Gdf sequestra 322 mln 3

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – C’è anche un paragrafo con il titolo ‘La consapevolezza di Tim del sistema di attivazione fraudolenta’ nel decreto di sequestro preventivo con cui il gip di Milano Patrizia Nobile ha dato seguito alla richiesta della procura di Milano di ‘congelare’ quasi 322 milioni di euro a sei società, di cui quasi 249 milioni nei confronti di Tim, per una presuntainformatica messa a segno attivanopremium mai richiesti dagli ignari clienti. Nel provvedimento di oltre 70 pagine, che prende in esame il periodo dal 2017 al 2019, si sottolinea come Tim non avrebbe fatto tutto il possibile nei confronti degli utenti. Le prove raccolte dalla procura hanno “consentito di ricostruire un flusso di ricavi derivanti dalle attivazioni non compliant cosi ripartito: il 50% a favore dell’operatore telefonico Tim; una quota contrattuale stabilita, ...