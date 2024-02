Tlc | inchiesta su frode servizi a pagamento | coinvolta Tim | Gdf sequestra 322 mln 2

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il sequestro preventivo, emesso dal gip Patrizia Nobile, riguarda la cifra ritenuta dalla procura di Milano “profitto del reato diinformatica” commessa attraverso “illecite attivazioni” dipremium nei confronti degli utenti Tim che “si sono visti addebitare, per il periodo 2017/2020, importi non dovuti per attivazioni indebite deia valore aggiunto”. Le indagini hanno svelato, si legge nella nota diffusa dalla procura di Milano, “come fosse sufficiente visitare una pagina web o consultare un app con il proprio cellulare, talvolta con l’inganno di fraudolenti banner pubblicitari e, senza far nulla, per ritrovarsi istantaneamente abbonati ache prevedono ildi un canone settimanale o mensile”. Un business da “svariati milioni di euro” che ha tratto ...