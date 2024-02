Tivoli – Viola ripetutamente regime arresti domiciliari | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato– Guidonia hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, un 50enne italiano residente a. L’uomo, già sorvegliato speciale, annovera numerosi precedenti per rapina, furto, estorsione, evasione, stupefacenti e danneggiamento. All’atto dell’arresto l’uomo si trovava in stato di detenzione agli, con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico, a seguito di condanna – divenuta definitiva con giudizio della Suprema Corte di Cassazione alla pena di anni 4 di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per i reati di tentata estorsione e rapina, commessi a Guidonia Montecelio nel mese di agosto del 2021. Nel corso dei ripetuti controllipresso ...