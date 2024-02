Titoli Stato | Meloni | Btp valore strategia per portare debito in mani italiane**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - I risultati messi a segno dai Btp"lo interpreto come un segnale di fiducia da parte dei cittadini, dei risparmiatori e come una risposta a unache abbiamo messo in campo per riil più possibile nelledegli italiani ilpubblico, perché ci consente di dare una mano agli italiani a mettere in sicurezza i loro risparmi e, dall'altra, ci consente anche di essere più padroni del nostro destino, perché quando il tuopubblico è nelle tuesei meno sottoposto alle pressioni esterne". Lo dice la premier Giorgiaa Tg2post, intervistata dal direttore Antonio Preziosi.