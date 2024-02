Tiro a segno | Europei 2024 | i pass olimpici già assegnati gara per gara Su chi devono fare la corsa gli italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Agli10 da metrididi Gyor (Ungheria) saranno in palio il 29 febbraio (pistola) e l’1 marzo (carabina) 2in ciascuna prova individuale: ogni Nazione, però, potrà incamerare al massimo unin ogni. Le carte olimpiche sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti per Nazione in ciascuna specialità ai Giochi, quindi l’Italia potrà portare a casa unin ogniaglida 10 metri di Gyor. Nelle qualificazioni ai Giochidi Parigi, infatti, per ilsono state finora assegnate nelle specialità da 10 ...