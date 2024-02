TikTok resta in silenzio | perché l’80% della musica rischia di sparire

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il contratto per il catalogole trae Universal scade alla finesettimana. Tra gli artisti coinvolti in questa trattativa ci sono anche Harry Styles, Taylor Swift e Adele.

“ Bebe Touche ” è stato Arrestato . Il 24enne maliano è diventato una star dei social grazie alle sue clip in cui intervista i passanti, perlopiù ragazzini, in ... (ilfattoquotidiano)

MERCATO - Napoli, il sogno di De Laurentiis resta Conte, Italiano e Pioli le prime alternative: Secondo Il Mattino, per il ruolo di prossimo allenatore del Napoli ci sarebbero tre profili più avanti degli altri: "Il club sarà obbligato a riscattare un campionato disastroso condotto nell'anno in ...napolimagazine

Annunci di lavoro ibrido: spopola lo smart working: Aumentano le imprese che offrono lavoro in modalità ibrida per rispondere alla crescente esigenza di smart working espressa dai dipendenti: dati e trend.pmi

Bonus assunzioni 2024, guida agli incentivi in vigore: resta invece la Decontribuzione Sud e l’esonero contributivo per chi assume disoccupati over 50. Di contro, è stata introdotta la maxi-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato nel caso in cui ...pmi