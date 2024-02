Tiene la mamma morta in casa per incassare la pensione | il corpo in avanzato stato di decomposizione Il figlio confessa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Teneva inla madreperla sua. Il tutto è durato circa un mese. Succede a Milano, in via Creta, nella zona tra il Parco delle Cave e Inganni, area nota alla cronaca per scontri tra bande rivali per lo spaccio. Ad allertare il 112 un residente del condominio, come spiega Repubblica, che aveva sentito un fortissimo odore provenire da un appartamento. Quando i sanitari del 118 e le forze dell’ordine sono entrati nell’appartamento, il, 61enne, non ha avuto problemi ad aprire loro la porta e condurli nella camera da letto. Qui si trovava ildella madre, 93enne, ormai in avanzatissimodie che quindi emanava un fortissimo odore. L’anziana eralo scorso 6 febbraio, ma lui ...

