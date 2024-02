Tiene la mamma morta in casa | “Non ho i soldi per il funerale Sul conto corrente ho solo 4 euro”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano, 28 febbraio 2024 – “Non avevo iper ildi”, così si è giustificato con carabinieri che erano arrivata asua su segnalazione dei vicini allarmati per il forte odore proveniente dall’appartamento. E così è emersa una storia di disperazione in cui un uomo di 61 anni ha nascosto la madrenella lorodei due perché ”sulavevae quindi, in attesa della pensione della madre non poteva sostenere le spese per il”.Lo riporta oggi la Repubblica nell'edizione milanese. E' accaduto in via Creta, periferia sud ovest della città, zona di spaccio contesa tra gruppi diversi. La donna aveva 93 anni e la pensione di reversibilità era l'unica fonte di reddito per ...

