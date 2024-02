“Ti porto 3 000 euro” Femminicidio a Barga | così Vittorio Pescaglini ha attirato la moglie all’ultimo appuntamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lucca, 28 febbraio 2024 – L’ha attirata in una trappola mortale, con l’esca dei soldi. “Vediamoci oggi pomeriggio davanti all’albergo – le aveva detto – ti3000in contanti...“. Ma a quell’ultimocon laMaria Batista Ferreira, in realtàha portato solo il suo micidiale coltello da caccia con una lama di 20 centimetri. Lei si era tirata indietromomento, annunciandogli con un messaggio che non avrebbe firmato la separazione consensuale. E allora lui i suoi “conti“ con laMaria Batista Ferreira ha deciso di regolarli, massacrandola con quelle micidiali coltellate che l’hanno uccisa in pochi terribili istanti sul marciapiede di via Cesare Battisti a Fornaci di ...