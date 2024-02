Ti dico un segreto | le storie vere al centro del true crime Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tiun? è una docuserieche sta rapidamente scalando la classifica di visualizzazioni della piattaforma e nonostante alcuni dei racconti sembrino così assurdi, sono tutti tratti da una storia vera. La serie infatti racconta alcuni casi di donne stalkerate, minacciate e molestate da Matthew James Hardy, considerato non a caso il cyberstalker più celebre del Regno Unito, che per dieci anni ha preso di mira oltre sessanta donne, fino a quando la giustizia inglese non ha finalmente posto fine alle sue pericolose trasgressioni. Una scena della docuserie (foto:)La storia di Matthew James Hardy è raccontata con dovizia di dettagli da The Standard; il ragazzo ha iniziato fin dalla sua giovane età a stalkerare donne, amici e famigliari, per la precisione a partire dal 2009; Hardy viveva a Northwich ...