The Legend of Zelda | Tears of the Kingdom piratato 1 milione di volte | Nintendo denuncia Yuzu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La pirateria su Theofof theavrebbe agito con forza, secondo quanto sostenuto da. Informazioni in merito emergono da una causa legale contro i creatori dell’emulatore. Come leggiamo anche su IGN,sta facendo causa a Tropic Haze, creatori dell’emulatore diSwitch. Secondo l’accusa, questo avrebbe portato, tra le altre cose, a download di Theofof theper undi copie, una settimana e mezzo prima del lancio ufficiale. La causa è stata ufficializzata il 26 febbraio nella corte distrettuale americana di Rhode Island. Oggifornisce a ogni utente internet ...

"The Legend of Zorro" , alle 21.35 su Nove il film del 2005 con Antonio Banderas . Ecco la trama . Zorro, l'idolo del popolo, il guerriero mascherato, combatte ... (globalist)

I Pink Floyd Legend tornano a Napoli al Teatro Augusteo , con il live che celebra The Dark Side of the Moon . Dopo essere stati protagonisti per ben 5 giorni ... (2anews)

Concerti, in arrivo dalla Finlandia i Wheel: La progressive metal band finlandese dei Wheel ha annunciato il tour europeo. Il gruppo sarà in concerto anche in Italia, per un’unica data che si terrà il prossimo 3 dicembre presso il Legend Club di ...rockol

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: un milione di download illegali prima del lancio: A corredo, emerge anche un dato decisamente importante relativo a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nel carteggio depositato presso i suoi legali, Nintendo accusa Yuzu di favorire la pirateria ...everyeye

NBA, Larry Bird incorona Klay Thompson: "Uno dei miei giocatori preferiti": All'ultimo All-Star weekend, disputatosi nella "sua" Indiana, la leggenda dei Boston Celtics ha avuto parole di grande ammirazione per il tiratore degli Warriors. Apprezzatissime dal diretto ...sport.sky