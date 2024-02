Tesla ordina 4mila torte in pasticceria e poi disdice tutto | Elon Musk si scusa e rimedia così

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ordine annullato? Niente paura, ci pensa. Quello che potrebbe suonare come uno slogan pubblicitario, è ciò che successo ad una piccoladi San Jose, nel cuore della California. L’attività si è trovata al centro di un clamoroso episodio dopo che il gigante dell’auto elettricaha annullato una vendita di 4.000 mini, lasciando l’azienda in difficoltà. La vicenda ha assunto una svolta inaspettata quando il miliardarioha deciso di intervenire personalmente, promettendo di “re” alla situazione. “ha finalmente saldato i $2.000 che mi erano dovuti“, ha confermato Voahangy Rasetarinera, titolare della Giving Pies, contattato dal The Guardian. La promessa dell’imprenditore di risolvere la situazione è arrivata ...

Durante il fine settimana centinaia di clienti si sono messi in fila per comprare le torte del panificio, una dimostrazione di sostegno dopo il racconto di ... (fanpage)

Prima crea spot TV contro Tesla, poi acquista due Roadster per 800.000 dollari: Altra tradizione degli ultimi anni è trasmettere spot anti-Tesla al Superbowl, anche se Dan O’Dowd non la racconta giusta... Per chi non lo sapesse, Dan O’Dowd è uno storico nemico di Elon Musk, da ...auto.everyeye

Btp Valore 2024, prosegue la corsa verso un nuovo record: nel terzo giorno di collocamento già ordini per 800 milioni: L’emissione a sei anni, che ha un tasso minimo garantito del 3,25% per i primi tre e del 4% dal quarto in poi, proseguirà fino venerdì primo marzo, salvo chiusura anticipata. Nei primi due giorni racc ...milanofinanza

Iccrea: conclusa emissione nuovo covered bond per 500 mln, ordini 10 volte l'offerta: L'emissione, si legge in una nota, ha ricevuto ordini superiori a 5 miliardi di euro, oltre 10 volte l'offerta, da circa 140 investitori istituzionali a livello globale e ha avuto la seguente ...borsa.corriere