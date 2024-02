Terzo mandato | Ciriani | ' dl Elezioni non è strumento adatto'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - La linea governo sull'emendamento della Lega sulresta la stessa. Lo dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca, rispondendo ai cronisti al termine della capigruppo alla Camera. La linea resta la stessa? "Credo proprio di si'. Vediamo se gli emendamenti verranno riproposti in aula, questo lo vediamo tra una decina di giorni al Senato". E comunque, ribadisce, "come ho già detto, il tema delandrebbe discusso in un contesto diverso. Il decreto non è loperché dura poco il dibattito e i tempi sono molto compressi per le caratteristiche di necessità e urgenza, non c'è la possibilità di un approfondimento di un argomento così complicato".

