Terra Amara | trame e anticipazioni puntate dal 2 all’8 marzo 2024 | Hakan e la polizia sospettano di Bayram | Colak lo uccide

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Leitaliane didal 2ci rivelano chesospetterà che a piazzare l’esplosivo nella sua auto sia stato. Nel frattempocercherà di prevalere su Abdulkadir in una importante gara d’appalto, ma entrambi avranno una sorpresa. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.settimanali:dal 2Nelleinedite– in onda dal 2– ...

Terra Amara continua a stupire i suoi tanti telespettatori e questa volta ad avere la peggio sarà Betul , che cosa succederà? Le anticipazioni Come in ... (informazioneoggi)

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 29 febbraio : la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco le anticipazioni della trama di Terra ... (movieplayer)

Terra Amara anticipazioni 4^ stagione: Hasmet scopre che Betul ha avvelenato la limonata: Colak si accorgerà che Betul vuole avvelenarlo e non berrà la sua limonata nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra Amara. "Mi volevi morto!" dirà Colak alla donna decisa a sbarazzarsi di ...it.blastingnews

Terra Amara, anticipazioni turche: Zuleyha vuole preparare un grande matrimonio con Hakan: Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha deciderà di perdonare Hakan dopo aver scoperto la verità sul suo conto e si dirà pronta al grande passo verso il sì. La ...it.blastingnews

Terra Amara Anticipazioni 29 Febbraio 2024 (Prima Serata): Attentato per Hakan!: Doppio appuntamento quello che Canale 5 ha previsto per Terra Amara il 29 Febbraio 2024. Dopo la puntata pomeridiana ecco qualche spoiler su quello che accadrà in prima serata. Terra Amara: le antic ...msn