Tennis | Stefanos Tsitsipas donerà in beneficenza 1000 dollari per ogni ace ad Acapulco

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Spesso e volentieri ilsi è reso protagonista di importanti raccolte di. Molte volte sono stati i tornei ad organizzare il tutto, in Messico invece è un giocatore in prima persona a prendere l’iniziativa: si tratta di. Il greco, che stanotte se la vedrà nel torneo ATP 500 dicontro il nostro Flavio Cobolli, ha promesso come dono alla città che ospita la manifestazioneperace messo a segno. La città messicana è stata sconvolta dall’uragano Otis lo scorso ottobre: danni ingenti a case, famiglie e ovviamente al turismo, prima fonte di guadagno. L’esordio con il russo Safiullin ha già portato in dote cinque ace all’ellenico. United for...

Il servizio di Tsitsipas vale oro: 1000 dollari in beneficienza per ogni ace realizzato ad Acapulco: La decisione da parte del Tennista greco di contribuire anche solo in parte alla ricostruzione della città del Messico colpita dall'uragano Otis lo scorso anno, donerà 1000 dollari per ogni ace realiz ...tennisitaliano

Tennis, ATP Acapulco - Tsitsipas cuore d'oro: 1000 dollari in beneficienza per ogni ace ad Acapulco: Tennis - Il Tennista greco ha annunciato di voler devolvere ... ha colpito il Messico e messo a forte dubbio anche lo svolgimento stesso di questo torneo. Stefanos Tsitsipas donerà alla città di ...eurosport

Flavio Cobolli vs Stefanos Tsitsipas Preview & Prediction | 2024 Mexican Open | Round of 16: Sky Sports subscribers can stream Flavio Cobolli vs Stefanos Tsitsipas live on Sky Go, while Tennis TV subscribers can also stream the match live World number 12 Stefanos Tsitsipas beat Roman ...thestatszone