Tennis | accordo di partnership tra Atp e PIF | il fondo sovrano saudita diventa sponsor dei tornei del circuito

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tramite un comunicato congiunto, Atp e PIF (Public Investment Fund) hanno reso noto di aver trovato undi “strategica pluriennale”. Continua dunque ad investire nel mondo dello sport il, che oltre alle Next Gen Atp Finals in programma a Gedda fino al 2027,izzerà anche idi Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino e le Nitto Atp Finals di Torino. Tale“segnerà un significativo impegno congiunto per migliorare ilmondiale per giocatori, tifosi, organizzatori die parti interessate a tutti i livelli di questo sport” recita infine la nota. SportFace.

Sky e SuperTennis da tempo battagliano per i diritti in TV del tennis. Dal 1° marzo su Sky, a meno di clamorose sorprese, non sarà più visibile il canale ... (fanpage)

Arabia Saudita: dopo il calcio punta sul Tennis, alleanza tra fondo sovrano Pif e Atp: Non sono stati forniti dettagli sul valore dell'accordo, ma l'obiettivo e' chiaro se si pensa che l'Arabia dal 2023 ha gia' "sfilato" a Milano le Next Gen Atp Finals di Tennis (la finalissima tra i ...borsaitaliana

L’Atp e il fondo Pif: accordo tra il Tennis e l’Arabia Saudita «per lo sviluppo dello sport»: Il fondo saudita Pif diventa sponsor di tornei come l’imminente Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino e delle Atp Finals di Torino, nonché della classifica del Tennis maschile ...corriere

SuperTennis su Sky sta per spegnersi tra le polemiche, l’accordo per il canale non è rinnovato: Ma l'accordo non è stato trovato e la situazione da settimane ... si trova in difficoltà non avendo più tanto Tennis da trasmettere. Fino a pochi mesi fa quasi ogni settimana c'era almeno un torneo di ...fanpage