Temporali e venti previsti per domani 29 febbraio | l’avviso del Sindaco di Benevento 

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)per29deldi Benevento. Benevento, 282024 – In ragione dell’allerta diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 00:00 e fino alle 23:59 di29, ildi Benevento Clemente Mastella ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche; in particolare sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovute a raffiche di vento.Il, pertanto, invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per ...

Meteo: la tempesta Emil insiste anche giovedì 29 febbraio! Vento e forti Temporali: anch’essa accompagnata da forti venti meridionali. Le previsioni meteo per giovedì 29 febbraio Al mattino rovesci e Temporali anche forti su regioni centrali adriatiche, Puglia e Calabria, più isolati ...meteo

Maltempo in Emilia Romagna: allerta per i fiumi e ponti chiusi. Frana nel Modenese, cede la strada a ridosso di una abitazione: Per tutta la giornata è in vigore l'allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Resta chiusa la linea Faentina tra ...ilrestodelcarlino

Meteo: fine di febbraio con il maltempo burrascoso!: Dal pomeriggio Temporali anche su Campania e su tutto l’Appennino meridionale. Entro sera qualche fenomeno potrebbe affacciarsi anche sulla Puglia. Attenzione ai venti che saranno di forte intensità ...meteogiornale