Telefoni in classe si o no? I racconti shock di professori e alunni | “Ecco ciò che accade”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nel nostro Paese stanno per essere divulgate nuove linee guida sull’utilizzo dei cellulari. Negli Stati Uniti esistono scuole che si sono mosse in modo massiccio:cosanegli istituti In Italia si discute da giorni sul divieto di portare icellulari in aula durante l’orario scolastico. “Nelle prossime linee guida del ministero, vi sarà un passo in più: il cellulare verrà di fatto vietato alle scuole dell’infanzia, alle elementari e alle medie anche per scopi didattici. E alle elementari e alle medie verrà suggerito di evitare l’uso del tablet. Sia per questioni di didattica, naturalmente, sia perché spesso l’utilizzo in proprio di smartphone e tablet diventa nel rapporto tra studenti e docenti un elemento di tensione, che in alcuni casi porta anche all’aggressione del personale scolastico. Meno distrazioni, più ...