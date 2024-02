Tekken 8 | costi di sviluppo triplicati rispetto a Tekken 7

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ididi8 sonoa quelli del precedente capitolo. Lo ha rivelato il producer della serie Katsuhiro Harada, parlando di quanto la situazione sia cambiata nel corso degli anni. In un post su X, Harada ha colto l’occasione di una critica alle microtransazioni in8 per giustificare alla luce degli elevatidi produzione. Idioggi sono dieci volte superiori a quelli degli anni 90 e circa il doppio o il triplo di quelli di7. Anche i server Fight Lounge sono costosi da mantenere. In passato non c’erano così tante caratteristiche e non c’era il comparto online. Inoltre i giochi non avevano queste ...