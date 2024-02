TEDx Udine | sabato 9 marzo al Teatro Palamostre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)torna acon un grande evento lungo un giorno per riflettere sui cambiamenti del nostro tempo, quelli già in atto e quelli assolutamente necessari per riequilibrare il nostro presente e soprattutto quello delle future generazioni. L’edizione 2024 è stata presentata oggi alla Libreria Tarantola alla presenza del vicesindaco Alessandro Venanzi e dell’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Ivano Marchiol. Appuntamentoalcon Sbilanciati, tema dell’edizione 2024: si parte dalla perdita di equilibrio del nostro tempo – nel lavoro, nell’istruzione, nei rapporti economici, nelle relazioni, nella sostenibilità ambientale – per arrivare al necessario cambio di passo e di modelli per costruire un nuovo futuro. Entra in gioco il rapporto ...