(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono terminati i lavori per far ottenere la certificazione antincendio alper il quale era obbligatorio l’adeguamento avendo unasuperiore a 100 persone. Una vicenda caratterizzata da lungaggini burocratiche che avevano tenuto ilchiuso nel periodo del Covid e poi riaperto nell’autunno del 2022 col limite dei 100 spettatori in platea. Per raggiungere l’obiettivo di fare il tutto esaurito a quota 270 però ci sono voluti tempo, soldi e lavori. Ora il Comune deve solo nominare il personale formato addetto alla sicurezza dele poi ricevere il nulla osta. Già a fine 2021 era scattata la corsa per fare gli ultimi interventi richiesti dalle normative e il sindaco Jacopo Ferri aveva incontrato il comandante provinciale dei vigili del fuoco col quale ...

I due celebri pianisti Ramin BAHRAMI & Danilo REA, ospiti del Maggio della Musica con il Concerto inaugurale “Adagios in Classical jazz” in programma, ... (2anews)

Teatro della Rosa, palchi agibili. Ora la capienza torna a 270 posti: Adesso sarà nominato il personale ad hoc. Sono terminati i lavori per far ottenere la certificazione antincendio al Teatro della Rosa per il quale era obbligatorio l’adeguamento avendo una capienza ...lanazione

Teatro Moderno. La "Butterfly" riporta l’opera: Quella del Teatro Moderno è un’offerta che apprezzano non solo i ... Il moderno è una di queste realtà. E la presenza della nostra Orchestra Sinfonica e della Corale Puccini garantiscono la ...lanazione

San Benedetto, si riaccendono i proiettori al Palariviera, scommessa di Calabresi sul multisala: fervono i lavori, riaprono sei sale: In queste settimane i lavori stanno procedendo alacremente per non dover dilatare ulteriormente l’attesa e quindi procedere con la gestione da parte della Cineplex Arcobaleno di proprietà della ...corriereadriatico