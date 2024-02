(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il ministro Antonioha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Ungheria, Péter Szijjártó.ha ribadito innanzitutto l'attenzione con cui il governo continua a seguire il caso di Ilariae ha espresso soddisfazione per l'anticipo della prossima udienza al 28 marzo (inizialmente prevista per maggio). Allo stesso tempo - si legge in una nota della Farnesina - ha consegnato al ministro ungherese un nuovo, dettagliato promemoria sulle condizioni detentive della connazionale, evidenziando la necessità di un giusto processo e dell'assicurare la dignità e ifondamentali della signora, sul cui caso è costante l'impegno dell'ambasciata d'Italia a Budapest. Il ministroe il governo italiano da tempo hanno preso l'iniziativa di ...

Tajani, 'nessuna interferenza su Salis, rispettare i diritti': Il ministro Antonio Tajani ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Ungheria, Péter Szijjártó.

Tajani replica al suo omologo ungherese: su Ilaria Salis nessuna interferenza ma tutela dei diritti umani: Roma, 28 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il governo italiano "da tempo hanno ... come viene fatto in molti casi per cittadini italiani detenuti all'estero. Senza nessuna ...