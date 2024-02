Swisscom pronta a comprare Vodafone Italia per 8 miliardi | il gruppo svizzero prepara l’integrazione con Fastweb

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ad acquistare il ramono di, che ha confermato stamattina l’interesse nell’offerta del. Le due aziende sono vicine ad un accordo per la vendita per un importo di 8di euro, checorrisponderebbe in larga parte in denaro liquido. L’operatore di telecomunicazioni con sede a Berna, controllato al 51% dallo Stato, possiede già in, e guarda al potenziale valore aggiunto deltra le due attività. L’operazione «riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un’azienda leader convergente – spiegain una nota ...