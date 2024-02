Swisscom pronta a comprare Vodafone Italia | operazione da 8 miliardi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La voce circolava già da qualche mese, ma ora è arrivata la conferma:, che inopera attraverso Fastweb, èad acquistare. Un’dal costo di 8di euro e che segue la decisione dello stesso gruppo anglosassone di rifiutare la proposta di joint venture di Iliad. Il gruppo svizzero che opera nel settore delle telecomunicazioni ha confermato che le trattative esclusive si sono già aperte e si punta a un’acquisizione in contanti del 100% di. L’idea è quella di fondere la società con Fastweb, per far nascere un grande gruppo unico. L’In una note di ...

