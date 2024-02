(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sky eda tempo battagliano per i diritti in TV del tennis. Dal 1° marzo su Sky, a meno di clamorose sorprese, non sarà più visibile ildella federazione.

Il Premier Padel sarà trasmesso su Sky per le prossime tre stagioni. Le sfide del Premier Padel Tour andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dal 2024 ... (digital-news)

Continua la telenovela del tennis in TV e la tensione tra il gruppo Sky e la Federazione Italiana Tennis e Padel per il canale SuperTennis . Come è noto, il ... (sportintv.eu)

SuperTennis su Sky sta per spegnersi tra le polemiche, l’accordo per il canale non è rinnovato: Sky e la Federazione Italiana Tennis e Padel sono ai ferri corti da tempo. L'acquisizione massiccia dell'emittente pay-tv ha messo in grande difficoltà SuperTennis, che spera di ottenere in sublicenza ...fanpage

SuperTennis a rischio spegnimento su Sky: Continua la tensione tra il gruppo Sky e la Federazione italiana tennis e padel. Come è noto, il broadcaster di proprietà di Comcast ha acquisito dal 2024 i diritti tv di tutti i tornei Atp e Wta per ...italiaoggi