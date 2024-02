SuperTennis oggi termina l’accordo con Sky e il canale potrebbe essere spento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Anche nel tennis il monopolio dei diritti televisivi comincia a creare problemi. Il tennis è tornato uno sport estremamente popolare in Italia, grazie soprattutto ai successi di Jannik Sinner. Gli appassionati, vecchi e nuovi, hanno potuto seguire spesso il tennis anche in chiaro. Ma in questo momento chi non possiede un abbonamento potrà vedere pochissimo tennis. Sky ha acquistato dal 2024 i diritti tv di tutti i tornei Atp e Wta per il tennis maschile e femminile, aggiungendoli a Wimbledon e Atp Finals di Torino. Per il momento, c’è una mancanza quasi totale di tennis in chiaro, perché Eurosport ha pure il Roland Garros, mentre Sky detiene i diritti di Wimbledon.ha solo gli UsOpen– Sky in accordo in scadenza Iltvdella Federazione tennis e padel è quindi in difficoltà ...