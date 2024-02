(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb (Adnkronos) - Sul"la situazione è che c'è undinel bilancio dello Stato, quattro leggi finanziarie". Lo ha detto Giorgiaal Tg2 Post diretto da Antonio Preziosi. "Penso sia oggettivamente una misura irresponsabile per come è stata realizzata e purtroppo non era gratuita, la stanno pagandogli", ha aggiunto la premier.

Superbonus: Meloni, '160mld di buco che pagano tutti gli italiani': Roma, 28 feb (Adnkronos) - Sul Superbonus "la situazione è che c'è un buco di 160mld nel bilancio dello Stato, quattro leggi finanziarie". Lo ha detto Giorgia Meloni al Tg2 Post diretto da Antonio ...affaritaliani

Governo, la previsione di Renzi: “Dopo i Ferragnez mi aspetto i Melonez”. E sul M5S: “Con Conte non ci sto”: Il leader di Italia Viva ha sottolineato ancora una volta le distanze dal Movimento Cinque Stelle, andando all’attacco del Reddito di Cittadinanza e del Superbonus. Renzi attacca Giuseppe Conte e il ...tag24

Renzi ribadisce il no a Conte e profetizza la fine del governo: "Meloni e Salvini romperanno come i Ferragnez": Renzi: «La capolista ha perso in casa 1 a 0, Pd e M5s si sono avvicinati e per uno come me che è all'opposizione e non si sente rappresentato da Schlein e Conte è un segnale positivo perché c'è un un' ...globalist