Sulle elezioni Usa piomba Monica Lewinsky | la scelta che spiazza tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Èil volto scelto da un'importante casa di moda americana, la Reformation, per invitare le donna a votare, il prossimo novembre, allenegli Stati Uniti. «Yoùve Got the Power» è lo slogan utilizzato dalla campagna, condotta insieme a Vote.org, per ricordare «il potere» che si può esprimere andando alle urne. L'attivista anti bullismo che negli anni Novanta, quando aveva 22 anni, si trovò al centro di una tempesta mediatica per una relazione con l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, 27 anni più grande di lei, sul sito Internet di Reformation afferma che «votare significa usare la propria voce per essere ascoltati. E questo è l'aspetto più determinante della democrazia», perché «nel voto sta il nostro potere». Trench di pelle e completo rosso brillante, a braccia conserteha ...