Sul Sassuolo una valanga chiamata Napoli | finisce 6-1 | il festival del gol

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Vittoria netta del, che nel recupero della ventunesima giornata di Serie A batte per 6-1 al Mapei Stadium il nuovodi Emiliano Bigica. Dopo il momentaneo vantaggio neroverde firmato da Racic arrivano il gol di Rrahmani, la tripletta di Osimhen e la doppietta di Kvaratskhelia a suggellare un risultato imponente per i partenopei. La partita non inizia bene per ilche prova da subito ad impostare il suo gioco ma al 17' va sotto, colpito dalla conclusione rasoterra di prima intenzione di Racic, che raccoglie dalla distanza un pallone sporco e col suo destro a giro lo insacca alle spalle di Meret. Azzurri colpiti e che provano a rispondere, con il solito Osimhen che, servito in profondita', sfugge sia a Ferrari che a Tressoldi e incrocia con il destro non trovando la porta. Il gol arrivera' poco piu' tardi, con la ...