Sudtirol-Lecco | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli altoatesini cercano la vittoria contro i lombardi che sembrano ormai condannati alla retrocessione.si giocherà sabato 2 marzo 2024 alle ore 14 presso lo stadio Druso: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pareggiando sul campo di una diretta concorrente come la Reggiana, gli altoatesini hanno conquistato un punto prezioso in chiave salvezza. La squadra di Valente è tredicesima con con cinque punti di vantaggio sulla zona playout, per cui vincere contro i lombardi significherebbe fare un ulteriore passo in avanti Non accenna a placarsi l’agonia dei lombardi che occupano sempre il fondo della classifica. La squadra di Aglietti ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite, e la salvezza si ...