Sud America | una panoramica dell’attuale contesto delle forze militari che possono potenzialmente agire nel subcontinente

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) In un momento in cui ci sono tensioni diplomatiche tra il Regno Unito e l’Unione Europea (UE), in particolare per quanto riguarda l’usoacque adiacenti da parte di Gibilterra, poiché la penisola britannica le reclama come sua, ma la Spagna non lo riconosce e rivendica la sua sovranità, le opinioni pubbliche discutono di nuovo a chi dovrebbe appartenere un arcipelago nell’Oceano Atlantico meridionale di proprietà britannica (a meno di 500 chilometri dalla costa argentina) al Regno Unito o all’Argentina. Con la crescente esplorazione del petrolio in Guyana, oltre al gas e all’oro, il governo venezuelano ha promosso un referendum volto ad annettere una vasta regione dell’ex colonia britannica. È partendo da questi scenari che abbiamo condotto un’intervista con il colonnello della riserva dell’esercito brasiliano Luciano da Silva Colares, che ha affrontato questioni ...