Su Prime Video arrivano gli spot | dal 9 aprile anche in Italia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arriva la pubblicità su Amazon. A darne notizia è la stessa Amazon che via mail annuncia ai propri clienti chein, a partire dal prossimo 9, i film e le serie tv del canale streaming includeranno "un numero limitato di annunci pubblicitari". Evitarli sarà possibile, ma pagando un supplemento di 1,99 euro al mese. "Questa novità - spiega Amazonnella mail - ci permetterà di continuare ad investire in contenuti di qualità e di aumentare questi investimenti nel tempo e di conseguenza supportare il mantenimento della qualità e quantità dei contenuti inclusi in. Puntiamo ad avere un numero significativamente inferiore di annunci pubblicitari rispetto alla televisione lineare e ad altri servizi di streaming". ...

