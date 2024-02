(Di mercoledì 28 febbraio 2024) IlJohnto di tendenza. A quasi un mese dalla fine del Festival, il quinto e ultimo condotto da Amadeus,la Notizia, nella puntata del 27 febbraio 2024, ha condiviso dei dettagli sulla presunta pubblicità occulta legata alleindossate dall’attore. Le immagini inedite hanno mostrato che, durante le prove pomeridiane,aveva già ai piedi ledi cui è testimonial, smentendo dunque le dichiarazioni di Federica Lentini in conferenza stampa., ilJohnnonOgni Festival diporta ciclicamente con sé alcuni strascichi. Come sostenuto ...

È noto, universalmente noto: Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5, non guarda in faccia nessuno. Nel caso , nemmeno i colleghi di Mediaset. Già, ... (liberoquotidiano)

Nuove immagini, che saranno messe in onda nella puntata di questa sera alle 20.35 su Canale 5, dimostrano che l'attore era arrivato per le prove pomeridiane ... (fanpage)

Striscia, il Caso Travolta a Sanremo: il “giallo” delle scarpe e cosa non torna: Il Caso John Travolta a Sanremo è tornato di tendenza. A quasi un mese dalla fine del Festival, il quinto e ultimo condotto da Amadeus, Striscia la Notizia, nella puntata del 27 febbraio 2024, ha ...dilei

Primarie Usa, segnali negativi per Biden in Michigan: vince ma crescono i voti di protesta per Gaza: Biden vince le primarie in Michigan, ma il voto di protesta della comunità araba è un segnale in vista delle presidenziali ...unita

Guerra Israele-Hamas: l’esercito israeliano attacca Jenin: Secondo Biden, Israele sarebbe pronto ad attuare una tregua nei combattimenti con Hamas durante il Ramadan qualora si raggiungesse un accordo per la ...ilsecoloxix