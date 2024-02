Stretta sulle aggressioni al personale scolastico | pene più severe per le violenze contro docenti e personale Ata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Con 88 voti favorevoli, nessun contrario e 65 astenuti, il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla sicurezza del. Questa proposta di legge, già approvata anche alla Camera, si compone di 7 articoli e interviene su diversi fronti. In primo luogo, istituisce l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del(articolo 1), che si occupa di informazione e sensibilizzazione. Prevede anche specifiche iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (articolo 2) e istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzionela violenza nei confronti del. Inasprimento delle sanzioni e ...

(Adnkronos) - Le indicazioni per smaltire le sostanze utilizzate sono in continuo aggiornamento, anche per le richieste dell'Europa Piacenza, 8 febbraio ... (liberoquotidiano)

Valigie Trenitalia, Stretta sui bagagli: solo 2 a persona. Misure e multe, ecco le nuove regole sulle Frecce: Chi non rispetterà le nuove regole di Trenitalia sulle valigie dovrà pagare una sanzione di 50 euro e provvedere “a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata”. Tutti i ...firstonline.info

Instagram: uno sviluppatore italiano ha scoperto una nuova funzionalità per conoscere la posizione degli amici: La Mappa degli Amici consentirà agli utenti di visualizzare la posizione dei loro contatti in tempo reale. È in fase di prototipazione interna e non è disponibile in beta test esternamente.hwupgrade

Instagram, arriva la mappa per conoscere la posizione degli amici: In cosa consisterà la nuova funzione Gli utenti Instagram avranno la possibilità di condividere la loro posizione sulla “Friend Map” con tutti i follower o soltanto con gli “amici stretti”. Potranno ...tg24.sky