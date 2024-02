Strage di Erba | vicino alla casa dell' eccidio appaiono le statue di Olindo e Rosa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A due giorni dal processo di revisione, a, in piazza del Mercato,corte dove l’11 dicembre 2006 vennero uccise 4 personedueraffigurantiRomano eBazzi, condannati all’ergastolo per la. L’opera intitolata "The Lovers" è’artista torinese Nicolò Tomaini che cita una storica instzione di Marina Abramovic, "Rest energy", in cui lei...