Strage di Erba | i figli di Mario Frigerio | “Speriamo sia messa parola fine a questo accanimento”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Como) – "La nostra speranza è, soprattutto, che vengalaa tuttoclamore, ae che finalmente i nostri cari possano riposare in pace e con il rispetto che meritano". Queste le parole di Elena e Andreadie di Valeria Cherubini (uccisa nelladi), che hanno affidato la propria riflessione ad Adkronos, tramite il loro avvocato Adamo De Rinaldis. Il 3 marzo a Brescia si terrà l'udienza sulla revisione del processo, che ha visto la condanna in via definitiva all'ergastolo dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Nel massacro dell’11 dicembre 2006 persero la vita Raffaella ...