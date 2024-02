Strade sicure | militari in presidio a Grosseto e alla sinagoga di Pitigliano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 –indie nelle aree adiacentistazione ferroviaria di. E’ quanto emerge a margine della riunione del comitato provinciale per l'ordine e lazza pubblica presieduto dal prefetto di, Paola Berardino per condividere e definire le modalità di impiego deirecentementi assegnati al territorio provinciale dell'operazione ‘’. Erano presenti all'incontro il sindaco di, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Provincia, Francesco Limatola, il sindaco di, Giovanni Gentili, il questore, ...

Obiettivo: strade sicure. Proseguono gli interventi di manutenzione stradale come da programma dell’amministrazione comunale per migliorare la viabilità. I ... (lanazione)

sicurezza, a Badu 'e Carros arriva l'esercito: Adesso l'ufficialità: a proteggere l'istituto di pena arriva un contingente dell'esercito nell'ambito dell'operazione “Strade sicure”.rainews

Militari a Grosseto, la soddisfazione del sindaco Vivarelli Colonna: Grosseto: "Sono estremamente soddisfatto dell'annuncio fatto da sua eccellenza il prefetto, Paola Berardino, riguardo il progetto Strade sicure e l'arrivo di militari in città. Per me, per la coalizio ...maremmanews

Patenti, nuove norme dall’Ue per guidare camion e autobus: Dall'Ue nuovi tasselli verso il completamento della riforma delle patenti. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale ...trasporti-italia