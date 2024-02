Strade Bianche | il ciclismo delle emozioni Sabato la gara dei campioni | i favoriti e le favorite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Siena, 28 febbraio 2024 –prossimo 2 marzo la grande giornata per gli appassionati di, con le. In attesa dell’elenco di coloro che saranno al via una panoramica sugli iscritti. WOMEN ELITE CRÉDIT AGRICOLE: Le due grandisono Demi Vollering e la Campionessa del Mondo Lotte Kopecky, recente vincitrice dell'UAE Tour Women, alla testa del Team SD Worx. Le trionfatriciultime due edizioni in Piazza del Campo a Siena, dovranno vedersela con un cast di sfidanti agguerrite a cominciare dalle altre atlete capaci di imporsi a Piazza del Campo come Elizabeth Deignan (2016), Elisa Longo Borghini (2017), e da sfidanti del calibro di Marianne Vos, vincitrice della Omloop Het Nieuwsblad, Katarzyna Niewiadoma, quattro volte a podio consecutivamente dal ...