(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La musica di Kevin Kiner, le anticipazioni, il finale e l'epicasaga: il regista e la sceneggiatrice raccontano in anteprima la terza stagione di: The Bad. Lo abbiamo scritto nella nostra recensione, la terza (e ultima stagione) di: The Badè ancora più epica e ancora più oscura, materializzando al meglio l'immaginarioGalassia lontana lontana. Un'ultima stagione che tira una linea, tra la mitica Clone Force 99 e l'ascesa dell'Impero, via via sempre più protagonista delle puntate che, ricordiamo, fanno da ponte tra la trilogia prequel e la trilogia originale di Guerre Stellari. Se ritroviamo tutti i protagonisti, compresa Omega, personaggio sfaccettato e sfumato, maggiormente approfondito in The Bad ...

L'attore è tornato al lavoro con la Lucasfilm dopo la breve apparizione nel corso di The Mandalorian Attraverso un post sui suoi canali social, Ahmed Best ha ... (movieplayer)

Star Wars: The Bad Batch 3, dietro le quinte della serie con Brad Rau e Jennifer Corbett: La musica di Kevin Kiner, le anticipazioni, il finale e l'epica della saga: il regista e la sceneggiatrice raccontano in anteprima la terza stagione di Star Wars: The Bad Batch. INTERVISTA di DAMIANO ...movieplayer

Star Wars, Ahmed Best confermato per un nuovo progetto della saga: torna Jar Jar Binks: Una foto che non lascia spazio a dubbi ha sorpreso i fan di Star Wars in prospettiva del futuro impegnativo che attende il franchise: Ahmed Best conosciuto come l'interprete di Jar Jar Binks tornerà ...serial.everyeye

Progetto Fenix: sorgerà in Sicilia il più grande parco fotovoltaico d'Italia con potenza di 245 MW: I lavori partiranno nel mese di marzo e si prevede che il parco possa soddisfare i bisogni energetici di 140 mila famiglie evitando al tempo stesso emissioni per 119 mila tonnellate di anidride carbon ...auto.hwupgrade