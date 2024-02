Stadio Maradona al Napoli entro l’estate? Spinta del Governo col fondo “Sport-Stadi”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Possibile svolta per la cessione delloal: col” ilpunta a chiudereper averea Euro 2032. CALCIO– Si intravede una possibile svolta per la cessione delloal Calcio. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, grazie al nuovo” voluto dal, l’iter potrebbe chiudersi positivamente. ILAL? ...

Se è vero che «la Ssc Napoli sta elaborando una proposta per il Maradona appena arriva ne discuteremo» come ha rivelato il sindaco Gaetano Manfredi a margine ... (ilmattino)

Nonostante “le denunce e gli appelli”, nessun passo avanti è stato fatto per migliorare le condizioni dei disabili che assistono agli eventi allo stadio ... (ildenaro)

Ancora gelo tra Palazzo San Giacomo e il Calcio Napoli : il Comune chiede di pagare per il servizio d'ordine delle partite, la società azzurra si rivolge al ... (fanpage)

CdM – Stadio Maradona al Napoli, fumata bianca entro l’estate: “assist” dal Governo: Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, al Governo si lavora al "dossier stadi" in vista degli Europei in Italia e questo potrebbe andare ...iamnaples

QUI NAPOLI - Corsport - Ngonge e Cajuste saltano la Juve: Brutte notizie in casa Napoli a pochi giorni dal match casalingo di campionato contro la Juventus: come riportato dal "Corriere dello Sport", Cyril Ngonge e Jens Cajuste non saranno a disposizione di ...tuttojuve

Stadio Maradona alla SSC Napoli, CdM: fumata bianca entro l'estate "Assist" dal Governo col fondo "sport-stadi": Ultime notizie SSC Napoli - Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha definito "impensabile" l'Europeo 2032 in Italia senza la città di Napoli. E allora al Governo, col lavoro del ministro dello Sport, ...msn