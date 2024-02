“Squalifica immediata” La bestemmia nella casa del Grande Fratello | concorrente nei guai

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Caos al. Unsi sarebbe reso protagonista di unae non sarebbe la prima volta per lui. Infatti, era stato accusato della stessa cosa alcuni giorni fa, mascorsa puntata in diretta non sono stati presi provvedimenti, quindi la produzione non aveva riscontrato irregolarità nel regolamento. Ma ora potrebbe rischiare seriamente la. Sta girando fuori dalun video incriminato, colche avrebbe detto una. Ovviamente le immagini sono a disposizione di tutti e i pareri sono stati discordanti. Alcuni ritengono di aver udito nettamente le parole che lo estrometterebbero dal reality show, altri invece pensano che non sia stato detto nulla ...