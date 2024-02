Sport in tv mercoledì 28 febbraio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

La giornata di domani,28, sarà ricca diivi. Si chiuderà l'infinità 21ª giornata di Serie A con gli ultimi due recuperi. Alle 18.00 Sassuolo-Napoli e alle 20.45 Inter-Atalanta. Proseguono i tornei di Dubai, Santiago e Acapulco. Negli Emirati Arabi, in campo Korda contro Van De Zandschulp e Bublik con Griekspoor. In Cile, il padrone di casa Jarry farà il suo esordio con Coria. In Messico, in campo Tsitsipas, Ruud, Rune e Zverev rispettivamente con Safiullin, Mmoh, Eubanks e Altmaier. In campo anche le ultime tre partite del turno infrasettimanale di Serie B. In contemporanea alle 20.30 si giocheranno Pisa-Modena, Spezia-FeralpiSalò e Venezia-Cittadella.