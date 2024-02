Spogliatoi | non ci saranno più divisioni | “Non esistono più differenziazioni di genere”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Presto potrebbero sparire gli spazi dedicati solo ai maschi e alle femmine:disponibili posti neutri per tutti in cui cambiarsi È pronta un’enorme rivoluzione in Danimarca, a qui forse poi farà seguito tutto il mondo. Infatti, Enhedslisten, De Radikale e SF nel comune di Frederiksberg hanno proposto l’allestimento in futuro di nuovidineutrale nel momento in cui verranno costruiti nuovi impianti sportivi all’interno del paese. Questo è quanto stato riportato da TV 2 Kosmopol: ora tutte le parti in causa si prenderanno del tempo per esaminare anche la possibilità di allestireneutri nei centri sportivi già esistenti. Glipossono cambiare– Cityrumors.itHanno sollevato la questione lunedì nel corso della riunione del consiglio ...